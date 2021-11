Die Corona-Lage in Augsburg liefert bittere Erkenntnisse

Plus Während in Augsburg die Corona-Zahlen immer weiter steigen, treffen Bund, Land und Stadt keine konsequenten Entscheidungen. Nun kommt es auf die Vernunft der Menschen an.

Die Lage ist ernst - und das ist fast noch eine harmlose Umschreibung. Die Corona-Infektionszahlen haben inzwischen auch in Augsburg schwindelerregende Höhen erreicht. Und wer sagt, es sei falsch, nur auf die Infektionen zu schauen, der sollte sich auch die Situation an den Klinken anschauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen