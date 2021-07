Augsburg

30.06.2021

Die Feuerwehr muss fast jede Woche E-Scooter aus Augsburgs Kanälen bergen

Die Berufsfeuerwehr musste im April allein zwölf E-Scooter aus den Augsburger Kanälen bergen. Kleinere Bergungsaktionen fallen derzeit fast jede Woche an.

Plus Immer wieder landen E-Scooter in Augsburger Kanälen. Dann muss die Feuerwehr ran, denn die Akkus der Roller sind giftig. Welche Verantwortung haben die Anbieter?

Von Anika Zidar

Anmelden, aufsteigen und los geht's: Mit dem E-Scooter durch Augsburg zu cruisen, hat besonders im Sommer seinen Reiz. Lässig um Hindernisse herumfahren, keine nervige Parkplatzsuche und immer wieder leichte Brise statt sengender Hitze wie in Bussen und Bahnen. Das alles fast ohne körperliche Anstrengung und vergleichsweise umweltfreundlich. Es könnte so schön sein, doch das Märchen der Mikromobilität hat auch seine Schattenseiten: Alkoholfahrten, achtlos abgestellte Roller auf Fußwegen - und immer wieder E-Scooter in Augsburgs Kanälen. Stadt und Polizei tun sich bei der Strafverfolgung meist schwer - und das, obwohl Anbieter sich kooperativ geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen