Augsburg

21.08.2021

Die Fuggerei will mit allen Augsburgern Geburtstag feiern

Die Augsburger Fuggerei wird 500 und will mit allen Bewohnern und Bürgern ein Fest feiern.

Plus Die älteste Sozialsiedlung der Welt wird 500. Eine Woche lang gibt es Programm für alle Generationen. Auch die Frage, ob es eine Neuauflage geben kann, ist Thema.

Von Nicole Prestle

Besucher sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Fuggerei gewohnt - auch prominente. 2005 zum Beispiel kam der frühere sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow in die Sozialsiedlung. Er hatte in jenem Jahr den Friedenspreis der Stadt Augsburg erhalten und wollte sich einen kleinen Überblick über diese Stadt verschaffen, die ihn da geehrt hatte. Am Montag nun wird wieder ein bekannter Gast da sein: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Anlässlich des 500. Geburtstags der Fuggerei hält er eine Festrede vor geladenen Gästen. Ab 20 Uhr werden die Tore dann für alle Bürgerinnen und Bürger öffnen. Ein bunter Abend läutet eine Festwoche mit viel Programm ein.

