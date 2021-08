Augsburg

Die Inzidenz in Augsburg steigt: Was passiert, wenn der Wert die 100 knackt?

In Augsburg gelten bereits verschärfte Corona-Regeln, weil die Inzidenz konstant über 50 liegt.

Plus Die Zahl der Corona-Fälle in Augsburg steigt weiter deutlich an. Die Stadt äußert sich, welche Schritte womöglich bald eingeleitet werden müssen.

Von Michael Hörmann

Die Zahl der Augsburgerinnen und Augsburger, die sich aktuell mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt kontinuierlich. Am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 71 neue Covid-19-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 84,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Bereits seit Anfang dieser Woche gelten verschärfte Corona-Auflagen. Momentan ist davon auszugehen, dass der Inzidenzwert in Augsburg bald über der 100er-Marke liegt. Dies würde einige weitere Einschränkungen zur Folge haben.

