Die Märchenbühne Don Bosco entführt Besucher diesmal ins Reich der Mitte

Das aktuelle Stück der Märchenbühne Don Bosco erzählt eine traumhafte Geschichte, die in China spielt. An fünf Sonntagen sind Aufführungen geplant.

Fünf Sonntage in Folge holt die Märchenbühne Don Bosco nach, was eigentlich schon vergangenen Herbst hätte gespielt werden sollen. Ab Sonntag, 3. Oktober, 16 Uhr, unterhält Theatermacher Helmut Kulhanek wieder mit fantastischen Geschichten. Diesmal ist China der Ort der Abenteuer von Senjang, der nach dem Tal der Rosen sucht, wo er die Blaue Rose finden soll. Senjang ist Arzt und verdankt seine missliche Lage dem Kollegen Chijeng. Auf seinem Weg trifft er den Mönch Kim, der ihm nicht mehr von der Seite weicht und dessen größte Schwäche unstillbarer Hunger ist. Und es wäre kein Stück von Helmut Kulhanek, gäbe es da nicht auch eine Hexe, die die Macht an sich reißen will.

Märchenbühne Don Bosco veranstaltet an fünf Sonntagen Aufführungen

Wie das Mädchen Hsu helfen kann und noch viel mehr sehen die Zuschauer in der rund eineinhalbstündigen Aufführung auch am 10., 17., 24. und 31. Oktober jeweils um 16 Uhr im Pfarrsaal von Don Bosco, Don-Bosco-Platz 1. Gemäß der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen wird nur 50 Personen Einlass gewährt. Deshalb können Reservierungen nur über www.maerchenbuehne-donbosco oder über maerchenbuehne-donbosco@gmx.de erfolgen. Es werden nur Geimpfte, Genesene und Getestete eingelassen, die, sobald sie am Platz sind, keine Maske tragen müssen.