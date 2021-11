Die Nachfrage nach Corona-Tests steigt: Reicht das Angebot in Augsburg?

Plus Einen Monat lang musste man Corona-Schnelltests zahlen, das Angebot wurde zurückgeschraubt. Jetzt gibt es die Rolle rückwärts. Betreiber von Augsburger Testzentren berichten, wie es läuft.

Im Frühjahr schossen Schnelltestzentren in Augsburg gefühlt wie Pilze aus dem Boden, auch viele Apotheken boten den Service an. Doch mit Abebben der dritten Welle und der vorübergehenden Abschaffung der kostenlosen Schnelltests sind die Kapazitäten runtergefahren worden. Vielerorts wurden Personal und provisorisch eingerichtete Teststationen abgebaut. Seit vergangenen Samstag nun die Rolle rückwärts. Weil die Corona-Zahlen durch die Decke gehen, sind nicht nur die Maßnahmen verschärft worden, sondern es hat auch wieder jeder wieder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche.