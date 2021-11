Augsburg

Die Nachfrage steigt: Wie Augsburger Hausärzte beim Impfen vorankommen

Plus Weil die Zahl der Corona-Infektionen steigt, wollen mehr Augsburgerinnen und Augsburger Erst- und Booster-Impfungen. Doch die Arztpraxen haben mit Hürden zu kämpfen.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Inzidenz in Augsburg erreicht gerade jeden Tag neue Rekorde, in der Uniklinik liegen immer mehr Covid-Patienten. Das hat Effekte aufs Impfen. Vor allem Booster-Impfungen, also eine Auffrischungsimpfung gegen das Virus, würden immer stärker nachgefragt, berichten Augsburger Ärzte. Aber auch das Interesse an Erstimpfungen steige wieder leicht an. Vor den verschiedenen Impfstellen der Stadt bildeten sich zuletzt Schlangen, und nicht mehr jeder konnte auch noch am selben Tag bedient werden. Aktuell sind in Augsburg 65,7 Prozent der Menschen voll geimpft. Bezogen auf die Personengruppe, die aktuell geimpft werden können - also alle ab zwölf Jahren - haben 75,1 Prozent in Augsburg mindestens schon eine Impfung erhalten. Die Quote bei den Drittimpfungen beträgt 3,1 Prozent. Tendenz: stark steigend. Mit entsprechenden Folgen für die Hausarztpraxen.

