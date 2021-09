Die Notrufnummer 112 fiel in Augsburg kurzzeitig aus

Es war wohl ein bundesweites Problem: Vielerorts war am Mittwoch die Notrufnummer 112 vorübergehend nicht erreichbar - auch in Augsburg.

Die Notrufnummer 112 war am Mittwochmittag vielerorts vorübergehend nicht erreichbar, so auch in Augsburg und dem Umland. Es handelte sich um bundesweites Problem. Bürgerinnen und Bürger wurden unter anderem über die Katastrophenwarn-Apps Katwarn und NINA auf ihren Smartphones gewarnt.

Notrufnummer 112 fiel in Augsburg aus

Laut Christian Linke, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle in Augsburg, war die Störung im Stadtgebiet schnell wieder behoben. Ihm sei nichts bekannt, dass es in diesem kurzen Zeitraum einen schlimmen Notfall gegeben hätte. Zudem wäre man unter anderem unter der Amtsnummer erreichbar gewesen oder über die 110 der Polizei, so Linke.

Mit der Nummer der Einsatzzentrale der Polizei habe es am Mittwoch keine Probleme gegeben, heißt es aus dem Polizeipräsidium Schwaben Nord. "Wir waren wohl durchgehend erreichbar", meinte ein Sprecher. (ina)