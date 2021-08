Die Polizei meldet drei Unfallfluchten in Augsburg

In der Hammerschmiede zeigten zwei Geschädigte eine Unfallflucht an, auch in Pfersee wurde ein abgestellter Pkw beschädigt.

Mit mehreren Unfallfluchten musste sich die Augsburger Polizei befassen. So wurde am Montag gegen 18.20 Uhr ein im Kastanienweg (auf Höhe Wacholderweg) abgestellter Kleintransporter angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden am rechten vorderen Kotflügel in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Ebenfalls in der Hammerschmiede fuhr ein unbekannter Täter bzw. eine Täterin am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr einen auf der Neuburger Straße zwischen der Stadtteilgrenze und der Autobahn A8 abgestellten Pkw Ford Edge an und beschädigte ihn. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden an der linken vorderen Fahrzeugtüre in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

In Pfersee wurde ein in der Zeit von Freitag, 30. Juli, bis Montag, 30. August, auf der Franz-Kobinger-Straße (auf Höhe Geibelstraße) abgestellter Pkw Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei ebenfalls vom Ort des Geschehens und hinterließ dem Autobesitzer einen Schaden am linken vorderen Kotflügel in Höhe von etwa 1000 Euro. Für Hinweise ist die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zuständig. (bau)