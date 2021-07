Die Polizei sucht Zeugen: Vandalen beschädigen mehrere Autos

Mehrere Unbekannte haben am Wochenende in Augsburg Autos mutwillig beschädigt.

In Haunstetten hat am Freitag gegen 22.40 Uhr ein Anwohner im Bereich der Rentmeisterstraße/Eisenhutstraße einen Knall gehört. Er sah zwei Personen, die gegen mindestens zwei geparkte Fahrzeuge traten. Als der Zeuge den Männern zurief und nachschauen wollte, flüchtete das Duo. Wie sich herausstellte, waren an zwei Opel Corsa gegen die Außenspiegel getreten und diese beschädigt worden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise unter 0821/323-2710.

In der Seitzstraße in der Innenstadt wurde offenbar in der Nacht auf Samstag ein geparkter schwarzer Ford Mondeo an beiden Fahrzeugseiten massiv verkratzt. Der dabei angerichtete Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen. Ein roter Mazda, der in Oberhausen in der Nordfriedhofstraße stand, wurde am Samstag zwischen neun und elf Uhr an der linken Fahrer- und Beifahrertüre sowie am hinteren rechten Kotflügel zerkratzt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Auch in Oberhausen in der Gumpelzhaimerstraße hat ein Unbekannter den rechten Außenspiegel an einem Audi abgetreten. Die Tat geschah im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise zu diesen drei Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323-2510 entgegen.

Ein Unbekannter hatte sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag in Göggingen an einem Auto zu schaffen gemacht. Der silberfarbene VW Passat stand in der Blaichacher Straße/Rauhhornweg. Als der Fahrzeugbesitzer später mit dem Auto unterwegs war, bemerkte er Klopfgeräusche am linken Vorderrad. Bei einer Überprüfung in der Werkstatt wurde festgestellt, dass alle Radmuttern an besagtem Rad gelockert waren. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)