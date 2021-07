Die Stadt Augsburg bietet wieder Wanderungen für Senioren an

Nach 16 Monaten Corona-Pause bietet die Stadt Augsburg wieder Wanderungen für Senioren an. Bis auf Weiteres gibt es zwei Termine wöchentlich. Die Spaziergänge für Menschen mit Demenz beginnen Mitte Juli.

16 Monate mussten die Teilnehmer am städtischen Seniorenwandern wegen der Corona-Pandemie pausieren. Jetzt dürfen sie wieder ihre Wanderschuhe schnüren. Denn das beliebte Ganzjahresangebot mit bislang 70 - 80 Aktiven wird wieder aufgenommen. Corona-bedingt sind momentan derart große Gruppen aber noch nicht möglich. Wanderführer Gerhard Decker hat sich daher bereiterklärt, bis auf Weiteres pro Woche zwei Ausflüge mit jeweils maximal 25 Teilnehmern anzubieten. Die beiden ersten Wanderungen finden am Dienstag, 6. Juli, und Mittwoch, 7. Juli, statt und bieten jeweils die identische Strecke. Die Auftaktroute führt über Rotes Tor, Vogeltor und Jakobertor zur Ulrichsbrücke und an den Lech, wo in der Gartenwirtschaft am Griesle das Mittagessen ansteht.

Anmeldung ist Pflicht bei den Seniorenwanderungen in Augsburg

Wichtig: Die Teilnahme ist im Gegensatz zu früher nur nach vorheriger Anmeldung beim Wanderführer Gerhard Decker möglich. Er nimmt die Reservierungen jeweils am Montag vor den jeweiligen Terminen von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0821/324-4352 entgegen. Neben ihm freut sich auch Sozialreferent Martin Schenkelberg, dass die Wanderungen wieder starten: "Viele ältere Menschen haben den Corona-bedingten Wegfall dieses tollen und beliebten Angebotes sehr bedauert. Es wird viele sehr freuen, dass das Seniorenwandern endlich wieder anläuft und persönliche Begegnung im Rahmen der derzeit gültigen Einschränkungen möglich wird. Wir alle haben uns in der Pandemie viel zu wenig bewegt." Umso wichtiger sei es, nun wieder ein Sportangebot für wanderlustige Seniorinnen und Senioren zu haben.

Wieder aufgenommen werden unter Leitung von Jens Schneider zudem ab Donnerstag, 15. Juli, im vierzehntägigen Turnus die Spaziergänge für Senioren sowie Menschen mit Demenz. Für das Gemeinschaftsangebot von Alzheimer-Gesellschaft und Stadt sind Anmeldungen ab 5. Juli direkt beim Wanderführer unter Telefon 0821/813848 möglich.

Die Wanderprogramme gibt es in der Bürgerinformation

Bei beiden Varianten stehen die Wanderziele bis Dezember fest. Die neuen Programme sind unter anderem bei der Bürgerinformation am Rathausplatz in gedruckter Form erhältlich und darüber hinaus auf der Homepage der Stadt unter "Aktiv älter werden" soziales/senioren/aktiv-aelter-werden/ einsehbar. Die Stadt weist darauf hin, dass die Wanderungen und Spaziergänge nur angeboten werden können, wenn es das aktuelle Infektionsgeschehen zulässt. (bau, AZ)