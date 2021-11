Augsburg

vor 32 Min.

Die Stadt Augsburg hält am Christkindlesmarkt fest - aber bleibt es dabei?

Plus In Deutschland werden immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt. Augsburg will einen anderen Weg gehen. Wirtschaftsreferent Hübschle widerspricht Landrat Martin Sailers Aufruf zum Verzicht.

Von Michael Hörmann

Der Termin steht: Am Montag, 22. November, soll der Augsburger Christkindlesmarkt beginnen. Wegen Corona wird auf die abendliche Eröffnungsfeier verzichtet. Los geht es um 10 Uhr. Letzter Tag ist Heiligabend. Um 14 Uhr soll Schluss sein. Wegen der steigenden Corona-Zahlen werden in diesen Tagen bereits viele Weihnachtsmärkte bundesweit abgesagt, unter anderem auch in der Region. In Augsburg stieg die Inzidenz am Freitag auf 418,8, in der Uniklinik liegen über 80 Covid-Patienten. Wird Augsburg am Christkindlesmarkt festhalten oder kommt das Aus bereits vor der geplanten Eröffnung? Am Freitag war die Botschaft der Stadt in dieser Frage zumindest noch eindeutig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen