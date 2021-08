Die Stadt Augsburg investiert viel Geld in den Katastrophenschutz

Plus Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ordnungsreferent Frank Pintsch übergeben neue Fahrzeuge an die Feuerwehr. Sie sind wichtig bei Spezialeinsätzen.

Vier brandneue Feuerwehrfahrzeuge stehen am Donnerstagmittag auf dem Rathausplatz. Sie ziehen die Blicke der Augsburgerinnen und Augsburger auf sich. Im Einsatz sind die Fahrzeuge allerdings noch nicht. Es handelt sich vielmehr um die Übergabe der Fahrzeuge an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ordnungsreferent Frank Pintsch unterstrichen, wie wichtig ein gut ausgestatteter Fuhrpark sei.