Die Stadt Augsburg verstärkt ihre Impfkampagne

Demnächst gibt es auch Angebote ohne Termin in der Innenstadt und auf dem Plärrer. Samstags öffnet das Impfzentrum. Das Gesundheitsamt warnt vor Infektionen bei Jüngeren.

Die Stadt will in den nächsten Tagen mit einer Reihe weiterer Impfangebote die Impfquote (aktuell 48 Prozent bei den vollständig Geimpften) erhöhen. Wie berichtet steht aktuell ein Impfmobil in Lechhausen am Schlössle vor dem Grünen Kranz. Es soll bis 12. August bleiben, eine Verlängerung ist aber möglich, so die Stadt. Geimpft wird täglich von 9 bis 15 Uhr ohne Termin. Wie an allen Stationen außerhalb des Impfzentrums wird dort das Vakzin von Biontech gespritzt.

Geimpft wird auch in der Innenstadt. Von 9. bis 12. August steht ein Impfmobil jeweils von 9 bis 15 Uhr im Innenhof der Stadtwerke, Hoher Weg 1. Ab Dienstag, 17. August, soll das Impfmobil an den Moritzplatz umziehen. Im Plärrer-Familienpark auf dem Kleinen Exerzierplatz wird ebenfalls geimpft. Impfmöglichkeiten bestehen dort jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr. Das Impfmobil steht neben der Sanitätsstation in der Nähe des Notausgangs Schwimmschulstraße und bleibt für mindestens zwei Wochen auf dem Gelände – möglicherweise sogar bis zum Ende der Veranstaltung am 12. September – stehen. Auch der FCA hat eine gemeinsame Impfaktion mit dem Impfzentrum gestartet: Am Freitag, 6. und Samstag, 7. August findet jeweils von 9 bis 16 Uhr im Business-Bereich der FCA-Arena eine zweitätige Impfaktion statt. Der „Piks“ wird in einer Loge mit Blick aufs Spielfeld gesetzt.

Das Augsburger Impfzentrum bleibt bis nächstes Jahr bestehen

Im Impfzentrum in der Bürgermeister-Ulrich-Straße selbst gibt es ab Samstag, 14. August, jede Woche Impfsamstage. Von 9 bis 19 Uhr können Impfwillige kommen. Zur Verfügung stehen dort die Impfstoffe von Biontech, Johnson & Johnson sowie Moderna – solange diese vorrätig sind. Mittlerweile ist gesichert, dass das Impfzentrum nicht nur bis 30. September im Einsatz bleibt. Die bayerischen Impfzentren bleiben generell über 2021 hinaus mit reduzierter Kapazität bis zum 30. April nächsten Jahres bestehen.

Wie berichtet ist der Inzidenzwert zum Anfang der Woche auf einen Wert von 30 gestiegen. Auch am Donnerstag lag der maßgebliche RKI-Wert nach Problemen mit der Datenübertragung bei 23,6, das städtische Gesundheitsamt selbst geht von einer Inzidenz von gut 30 aus. Der Schwellenwert von 50, ab dem unter anderem wieder verstärkt Testpflicht gilt, dürfte noch im Lauf des Augusts erreicht werden. Aktuell seien verstärkt junge Augsburger und Augsburgerinnen unter den Infektionsfällen. Es gebe, so das Gesundheitsamt, seit Juli eine Zunahme von Krankenhausbehandlungen von Personen um die 30 Jahre ohne Impfschutz. „Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Covid 19 nun vor allem bei ungeimpften, jüngeren Menschen auftritt und dadurch auch Familienmitglieder gefährdet werden. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Wochen verschärfen wird", so Dr. Thomas Wibmer, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes. Gerade in Familien sollten sich alle Erwachsenen, egal welchen Alters, impfen lassen. "Auf diese Weise können auch Kinder und andere gefährdete Familienmitglieder geschützt werden", so Wibmer.

