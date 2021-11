Die Stadtteilbücherei in Lechhausen öffnet wieder

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten im Gesundheitsamt aushelfen. An der Komplettschließung hatte es Kritik gegeben.

Die Lechhauser Stadtteilbücherei wird ab Dienstag, 16. November, wieder öffnen. Das gab die Stadtbücherei auf ihrer Homepage bekannt. Wie berichtet war die Stadtteil-Filiale, die vor einem Jahr in neu gestaltete Räume zog, erst vom Lockdown betroffen und musste, nach Öffnung im Sommer, im Herbst wieder schließen, nachdem auch die Stadtbücherei Personal ans Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung abordnen musste. Die Komplett-Schließung zog Kritik von Opposition und den Freunden der Stadtbücherei nach sich.

Göggingen bleibt weiter geschlossen

Geöffnet werden soll nun wieder zu den regulären Öffnungszeiten (montags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr). In der Zentrale und den anderen Stadtteilbüchereien bleibt es bei den aktuell eingeschränkten Zeiten, für Göggingen gibt es aktuell keine Öffnungsperspektive. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen machte die Stadt zuletzt deutlich, dass der Verstärkungsbedarf durch städtisches Personal im Gesundheitsamt eher zu- als abnehmen werde. Allerdings rolliere man das Personal durch.

"Freunde der Stadtbücherei" fordern weitere Öffnungen

Der Verein "Freunde der Stadtbücherei" erklärte am Freitag, die Wiedereröffnung in Lechhausen könne nur ein erster Schritt sein. Nötig sei, die Bücherei als Bildungseinrichtung wieder stärker zugänglich zu machen. Dazu zähle die Öffnung in Göggingen und die Aufhebung der reduzierten Öffnungszeiten in der Zentrale. Die Stadtregierung solle ein klares Signal abgeben, dass die Bücherei ihren Bildungsauftrag weiter erfüllen könne.