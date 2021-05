Augsburg

Die Umbenennung des Zigeunerbachs ist jetzt beschlossene Sache

Plus Der Augsburger Zigeunerbach wird umbenannt in Stempflebach. Das hat der Stadtrat nun beschlossen. Aus einer Partei gab es daran Kritik.

Von Stefan Krog

Der Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag die Umbenennung des Zigeunerbachs im Siebentischwald in Stempflebach beschlossen. Grünen-Stadträtin Franziska Wörz sagte, der bisherige Name sei rassistisch. In der NS-Zeit sei Sinti und Roma ein "Z" für Zigeuner eintätowiert worden. CSU-Stadtrat Benedikt Lika sagte, die Umbenennung komme genau zur richtigen Zeit, in der Antisemitismus und -ziganismus in Deutschland wieder stärker aufkämen. Gegen die Umbenennung stimmten nur vier Stadträte.

