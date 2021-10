Die WSA hat eine neue Doppelspitze gewählt

Anna Tabak bleibt weiterhin Vorsitzende der Gruppierung WSA (Wir sind Augsburg). Zum gleichberechtigen Vorsitzenden wurde nun ein Mitglied neu gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung der politischen Gruppierung WSA (Wir sind Augsburg) wurde der Gesamtvorstand neu gewählt. In ihrem Amt als Vorsitzende wurde Anna Tabak bestätigt, die dieses seit der Gründung des Vereins 2015 bekleidet. Als gleichberechtigter Vorsitzender wurde Benjamin Wintergerst (Mitglied der Geschäftsführung der Wintergerst & Höhn GmbH und Co KG, bekannt als die Bahnhofsbuchhandlungen am Hauptbahnhof und am Oberhauser Bahnhof) neu gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden Schriftführerinnen Anita Ponzio und Margit Vorberger. Peter Grab, der im Juli als Vorsitzender zurückgetreten und für den verstorbenen Helmut Bauer als Schatzmeister eingesprungen ist, wurde erneut in dieses Amt gewählt.