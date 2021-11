Augsburg

Die Welt wie ein Senior erleben: So fühlt es sich im Hightech-Anzug "Gert" an

Plus Wie fühlt es sich an, wenn die Augen und Ohren nicht mehr mitspielen und die Gelenke steif sind? Der Alterssimulationsanzug macht aus jungen Menschen Greise.

Von Fridtjof Atterdal

Die Kaffeesahne geht nicht auf. Ich weiß nicht, ob es an meinen zuckenden Händen liegt oder an dem fehlenden Gefühl in den Fingern, das durch dünne Handschuhe hervorgerufen wird. Nach dem fünften Versuch gebe ich genervt auf und beschließe, den Kaffee eben schwarz zu trinken. Dass kurz darauf ein großer Teil meines Getränks auf der Untertasse und dem Tisch landet, liegt definitiv an den Händen, die immer wieder unkontrolliert zucken und sich nicht unter Kontrolle bringen lassen. Ich gehe davon aus, dass echte Parkinson-Patienten zumindest von den unangenehmen Impulsen verschont bleiben, welche die Hightech-Handschuh meines "Alterssimmulationsanzuges" in meine Muskeln jagen, und die die Ursache für das unkontrollierte Zucken sind. Als sich endlich eine gute Seele erbarmt und mir die Kaffeetasse an die Lippen führt, bin ich dankbar, aber auch ziemlich frustriert.

