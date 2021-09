Die alte Stadtbücherei wird geräumt: Vielen Schülern fehlen jetzt Räume

Plus Seit Jahren waren Schüler des Augsburger Maria-Theresia- und Peutinger-Gymnasiums in der ehemaligen Stadtbücherei untergebracht. Nun bleibt für einen Teil nur eine Notlösung.

Wenn sich Jasmin Fischer etwas für die Schülerinnen und Schüler wünschen könnte, dann wäre es nach dem Corona-Schuljahr vor allem eins: Stabilität. Für die Elternbeiratsvorsitzende des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG) ist es allerdings wenige Tage nach Schulanfang damit schon wieder vorbei. In dieser Woche haben Schulleitung und Elternbeirat vom Schulamt erfahren, dass die Räume der Alten Stadtbücherei bis 15. Oktober geräumt werden müssen - einige Monate früher als gedacht. Die angedachte Alternative ist aber noch nicht bezugsfertig. Wohin also mit den Jugendlichen?