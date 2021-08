Die mühsame Suche nach einem Jugendtreff in Augsburgs Stadtteilen

Plus Haunstetten, Göggingen und der Bärenkeller brauchen seit Jahren Jugend-Räume. Doch die Suche gestaltet sich schwierig. Erste Lösungen zeichnen sich ab.

Gefühlt herrscht bei der Jugendarbeit im Süden von städtischer Seite seit Monaten Stillstand. Seit der Ersatzbau für den Jugendtreff Südstern auf dem Gelände des Roten Kreuzes in Haunstetten aufgrund von Anwohnerinteressen in letzter Sekunde gestoppt wurde, hört man zu diesem Thema nur noch wenig aus dem Sozialreferat. Doch im Hintergrund werde sowohl für Haunstetten als auch für Göggingen intensiv nach Standorten für einen Jugendtreff gesucht, sagen Sozialreferent Martin Schenkelberg und Jugendamtsleiter Joachim Herz. Dies gestaltet sich offenbar schwierig - nicht zuletzt, weil ein Treffpunkt für Jugendliche oft Ängste bei den Anwohnern hervorruft. Doch zumindest für Haunstetten scheint es jetzt eine Lösung zu geben.