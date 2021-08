Die neue Ladehofstraße in Augsburg ist für den Verkehr freigegeben

Plus Zwischen Hermanstraße und Hauptbahnhof gibt es eine neue Verbindung. Sie soll das Baugebiet erschließen und den Königsplatz entlasten. Zudem gibt es dort Stellplätze.

Für Autofahrer und Autofahrerinnen, Radler und Radlerinnen sowie Fußgänger und Fußgängerinnen gibt es seit einigen Tagen eine neue Straße in Bahnhofsnähe, mit der sich der Königsplatz umgehen lässt: Die Ladehofstraße zwischen Herman- und Halderstraße ist für den Verkehr freigegeben. Über Jahrzehnte war die Verbindung ein inoffizieller Schleichweg durchs Bahngelände, jetzt ist die Straße, die an der Einmündung zur Hermanstraße eine Ampel bekommen hat, eine offizielle Umgehung des Königsplatzes. Die Fahrbahn, auf der auch Fahrrad-Schutzstreifen abmarkiert sind, soll das neue Baugebiet zwischen Gögginger Brücke und Hauptbahnhof, wo Wohnungen und Büros geplant sind, erschließen. Auch Gehwege sind angelegt, sodass sich der Hauptbahnhof für Pendler aus Teilen der Innenstadt und des Antons-/Bismarckviertels zügiger erreichen lässt.