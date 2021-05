Augsburg

25.05.2021

Die sinkende Inzidenz bringt Schüler wieder zurück an die Schulen

Plus Immer mehr Schüler kehren in den Präsenzunterricht zurück. Der Selbsttest hat sich eingespielt - steht aber immer noch in der Diskussion. 17 Augsburger Schüler wurden in der Woche vor den Ferien positiv getestet.

Von Miriam Zissler

Die sinkenden Inzidenzwerte haben Auswirkungen auf den Schulbetrieb: In der Woche vor den Pfingstferien konnten neben den Schülern der Abschlussklassen auch alle Grundschüler und die Förderschüler bis zu den sechsten Klassen zurück an ihre Schulen - zumindest in den Wechselunterricht. Nach den Ferien dürfen auch die Schüler der weiterführenden Schulen in den Präsenzunterricht zurückkehren - wenn die Inzidenz unter 165 liegt. Die Tests bleiben: 17 Augsburger Schüler wurden nach Angaben des Bildungsreferats in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet.

