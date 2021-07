Augsburg

vor 32 Min.

Die ungewöhnliche Geschichte eines Diebstahls in Augsburg

Ein Tablet kommt in einem Verbrauchermarkt abhanden. Die Suche nach dem Täter läuft schnell an. Doch am Ende muss die Polizei ran.

Einen besonderen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in Haunstetten meldet die Augsburger Polizei. Die Umstände bei der Tätersuche sind ungewöhnlich. Noch ist der Dieb aber nicht gefunden. Eigentlich gut reagiert, so die Polizei, hatte am Donnerstag ein 61-jähriger Kaufmann, der in einem Verbrauchermarkt in der Brahmsstraße 2 gegen 9.40 Uhr mit einer Warenbestandsaufnahme beschäftigt war. Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn er sofort die Polizei davon verständigt hätte, dass ihm im Rahmen seiner Tätigkeit sein nur kurz zur Seite gestelltes, in einer Ledertasche aufbewahrtes Apple Air Tablet entwendet worden war. Tasche wird gefunden, aber der Inhalt fehlt Nach kurzer Suche im Supermarkt konnte er die Tasche im Bereich der Kühltheke wieder auffinden, allerdings ohne sein Arbeits-Tablet. Stattdessen verständigte er einen Firmenmitarbeiter, der seinen Computer orten konnte. Der letzte Standort des Tablet konnte schließlich am Roten Tor im Bereich der Haltestelle in der Parkanlage ausgemacht werden, eine Suche durch den Geschädigten selbst war anschließend erfolglos. Erst danach wurde die Polizei von dem Diebstahl des über 1.000 Euro teuren Tablets informiert. Hinweise auf den unbekannten Tablet-Dieb beziehungsweise das Beutegut nimmt die zuständige Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen. (möh)

