Diebe schlagen in Augsburg Autoscheiben ein und klauen Wertsachen

In einer Tiefgarage in Lechhausen wurde eine Autoscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel geklaut. Auch in Kriegshaber wurde Geld gestohlen.

Auch Tiefgaragen sind vor Langfingern alles andere als sicher. Nach Polizeiangaben verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 19. September, Zugang zu den Stellflächen einer Wohnanlage in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Dort wurde die linke hintere Scheibe eines abgestellten Pkw Skoda eingeschlagen und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich aus einer Geldbörse entwendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 entgegen.

Geld und Dokumente in Kriegshaber entwendet

Aber auch die westlichen Stadtteile sind von derartigen Delikten betroffen. In Kriegshaber verschafften sich Unbekannte am Sonntag, 19. September, zwischen 09.40 Uhr bis 11.00 Uhr über die rechte hintere Scheibe eines Pkw Mercedes Zugang zum Inneren eines Wagens, der auf einem Parkplatz in der Sommestraße (Höhe der 30er-Hausnummern) abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten aus einer Handtasche eine Geldbörse mitsamt Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich sowie zahlreiche Dokumente. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 bei der PI 6. (sil)