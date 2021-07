Diebstahl von hochwertigen Baumaschinen am Bayernkolleg

An der Baustelle des Bayernkollegs in Augsburg entwenden unbekannte Täter akkubetriebene Arbeitsgeräte und Kleinwerkzeuge. Der Wert der Beute ist fünfstellig.

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 6.30 Uhr, einen Baucontainer auf dem Areal des Bayernkolleg in der Schillstraße auf. Die Täter entwendeten aus dem Container diverse akkubetriebene Arbeitsgeräte sowie weitere Kleinwerkzeuge. Anschließend brachen die Unbekannten eine Tür zum Baustellenareal am Bayernkolleg auf, um an weitere Baugeräte zu gelangen. Auch dort konnten die Täter laut Polizei mehrere akkubetriebene, hochwertige Baugeräte auffinden und entwenden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Diebesgut aufgrund der Vielzahl an entwendeten Arbeitsgeräten von mehreren Tätern mit einem größeren Transportfahrzeug abtransportiert werden musste. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)