Diese Augsburger Kandidaten haben bei der Bundestagswahl Chancen

Plus CSU und Grüne werden ziemlich sicher einziehen, die SPD muss bangen, dafür kann sich eine andere Partei Hoffnungen machen. Die Zahl der Briefwähler wird so hoch sein wie noch nie.

Von Stefan Krog

Die etwa 190.000 Wahlberechtigten in Augsburg werden in voraussichtlich eineinhalb Wochen Post bekommen: In der Woche ab 23. August wird das städtische Wahlamt mit dem Versand der Benachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September beginnen. Man rechne mit etwa 80.000 Briefwählenden, so Helmut Reith, stellvertretender Wahlleiter im städtischen Bürgeramt - das wären etwa doppelt so viele als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Trifft die Prognose ein, könnten erstmals mehr Stimmen per Brief als per Urne abgegeben werden.

