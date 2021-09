Diese Geschäfte steckten hinter den alten Schriftzügen an Augsburgs Häusern

Plus An vielen Fassaden weist noch Werbung auf Geschäfte hin, die es längst nicht mehr gibt. Eine Streifzug zu Augsburgs "vergessenen Läden".

Sie begegnet uns auf Schritt und Tritt, oft beeinflusst sie uns unterbewusst: Werbung. Wir begegnen ihr nicht nur im Fernsehen oder im Radio, sondern auch bei einem Streifzug durch die Stadt kommen wir immer wieder an Plakaten und Schaufenstern vorbei, über die uns Waren angepriesen werden. Viele Häuser in Augsburg machen ebenfalls noch immer Werbung für Geschäfte, obwohl es sie schon gar nicht mehr gibt. Wir haben uns auf die Suche nach jenen Schriftzügen ohne Laden gemacht und die Geschichte dazu recherchiert.