Diese Punkte sind für die die Mobilitätswende in Augsburg entscheidend

Plus Das Parkleitsystem wird mehr Autos in die Augsburger Innenstadt ziehen, doch dem Handel hilft das. Die wichtigen Stellschrauben für eine Verkehrswende liegen aber woanders.

Große neue Autostraßen wird es in Augsburg bis auf Weiteres nicht geben. Es ist absehbar, dass noch bestehende Vorüberlegungen aus grauer Vorzeit für eine Nordtangente oder MAN-Spange im nächsten Gesamtverkehrsplan nicht mehr auftauchen werden. Im Gegenteil wird es wohl eher darum gehen, (Durchgangs-)Verkehr aus der Innenstadt hinauszubekommen und ihn so im Stadtgebiet zu verteilen, dass es keinen Stau gibt.