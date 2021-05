Augsburg

04.05.2021

Dirtpark: Kritik an Zerstörung des Fahrrad-Parcours in Göggingen

Plus Die Mountainbikestrecke im Gögginger Wäldchen ist seit über 50 Jahren bei Jugendlichen beliebt. Jetzt hat sie die Stadt als "illegale Dirtbahn" entdeckt und eingeebnet. Im Stadtteil regt sich Widerspruch.

Von Fridtjof Atterdal

Die Bürger im Augsburger Stadtteil Göggingen sind fassungslos: Wo früher ein Wäldchen mit ausgewaschenen Fahrradpfaden war, liegen jetzt zwischen den Bäumen Stämme kreuz und quer. Sie wurden gefällt oder aus anderen Teilen des Waldes hierher gezogen. Wie Mikado-Stäbe liegen sie aufeinander. Die Szenerie erinnert an einen Katastrophenfilm. Verständnislos, wütend und traurig reagieren die Bewohner von Göggingen und der Schafweidsiedlung angesichts der Zerstörung, die die Forstverwaltung in "ihrem" Gögginger Wäldchen hinterlassen hat. Von einer "Riesen-Sauerei" spricht etwa Thomas Reitmeir vom Vorstand der Siedlergemeinschaft der Schafweidsiedlung. Beim Versuch, einen "illegalen Dirtpark" im Wald zu beseitigen, wurde die beliebte Spazier- und Radstrecke in ein Chaos verwandelt. Nicht nur Kinder sind fassungslos, wie im Namen des Naturschutzes ihre Waldrennbahn verwüstet wurde.

