Augsburg

07:00 Uhr

Döner-Spende am Oberhauser Bahnhof sorgt für Diskussionen

Dirk freute sich über das Mineralwasser und die Döner, die von Alparlan Gürsel und Christian Gerono (von links) am Helmut-Haller-Platz verteilt wurden.

Plus Ein Unternehmer hat die Bedürftigen am Helmut-Haller-Platz mit Essen versorgt. Für die Aktion hat er über die sozialen Netzwerke geworben. Das stößt auf Kritik.

Von Fridtjof Atterdal

Eine Döner-Spendenaktion für die Suchtkranken am Oberhauser Bahnhof sorgt für Diskussionen. Ein Unternehmer hat über Facebook Spenden für 300 Döner gesammelt. Die ersten Döner wurden am Samstag vor Ort verteilt. Die Nachbarn des Süchtigentreffs am Bahnhof sind von der Aktion überhaupt nicht angetan. Und auch bei den Helfern vor Ort hätte man sich über eine Absprache gefreut.

