Augsburg

07:00 Uhr

Döner-Spendenaktion am Oberhauser Bahnhof hat unschöne Folgen

Plus Eine Döner-Spendenaktion am Oberhauser Bahnhof hat Folgen. Am Abend müssen Helfer Müll, Döner und Erbrochenes beseitigen. Viele Süchtige haben das Essen nicht vertragen.

Von Fridtjof Atterdal

Was am Samstag als gut gemeinte Tat eines Unternehmers in Augsburg begann, endete nach Berichten von Beteiligten mit Müll, herumliegenden Dönern und Erbrochenem. Ein Unternehmer hatte über Facebook Spenden für 300 Döner gesammelt, die Süchtigen am Oberhauser Bahnhof sollten sie bekommen. Die ersten Döner wurden am Samstag vor Ort verteilt. Die unschönen Folgen hätte man mit mehr Hintergrundwissen über die Suchtkranken vermeiden können, sagen Sozialarbeiter, die die Szene seit Jahren betreuen.

