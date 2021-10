Augsburg

18:30 Uhr

Drama in Lechhauser Wohnanlage: Mann wollte sich anzünden

Plus In einer Wohnanlage in Lechhausen kam es im Sommer 2020 zu dramatischen Szenen. Ein Mann wollte sich anzünden, die Nachbarin schritt ein. Nun stand der 38-Jährige vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Es waren kritische Minuten im August 2020 in einer großen Wohnanlage in Lechhausen, in der rund 100 Menschen leben. Ein 38-jähriger Drogensüchtiger wollte seinem Leben ein Ende setzen, sich selbst und seine Wohnung anzünden. Er verschüttete mehrere Liter Benzin im Wohnzimmer und auf seinem Balkon, zückte ein Feuerzeug, um alles in Brand zu stecken. Doch seine Nachbarin bewahrte klaren Kopf und konnte ihn von seinem tödlichen Vorhaben abbringen. Jetzt stand der Mann wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Drogenhandel vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

