Dramatischer Unfall: Bremshebel bohrt sich Motorradfahrer in Unterarm

Ein dramatischer Unfall hat sich in der Holzbachstraße in der Augsburger Innenstadt ereignet. Für die Rettung eines Mannes musste ein Motorrad zerlegt werden.

Der Zusammenstoß zwischen einer Smart-Fahrerin und einem Harley-Davidson-Fahrer in der Holzbachstraße in der Innenstadt hat einen schweren Verlauf genommen. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17.40 Uhr.

Nach Angaben der Polizei wollte die 63-jährige Smart-Fahrerin vom ehemaligen Postareal geradeaus in die Schwimmschulstraße fahren. Auf der vorfahrtsberechtigten Holzbachstraße war zeitgleich ein 42-Jähriger mit seiner Harley unterwegs, den die Autofahrerin offenbar übersah oder nicht wahrnahm. Sie stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Durch den Aufprall bohrte sich der Bremshebel schmerzhaft durch den Unterarm des Kradfahrers und fixierte den Mann an das Bike.

Unfall in Augsburg: Mann samt Bremshebel im Arm in Klinik

Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Augsburg gelang es, das Motorrad so zu zerlegen, dass der Verunglückte samt Bremshebel im Arm vom Rettungsdienst in die Uniklinik transportiert wurde.

Bis die Berufsfeuerwehr am Unfallort eingetroffen war, leisteten Polizeibeamte dem Verletzten Erste Hilfe. Wichtig dabei war, dass sie dem Unfallopfer schnell ein in den Dienstfahrzeugen mitgeführtes sogenanntes Tourniquet, ein Abbindesystem zur Stauung oder kurzzeitigen Unterbrechung des Blutflusses in Notsituationen, anlegten.

Während der Unfallaufnahme wurden die Bad- und die Holzbachstraße für den Verkehr gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, laut Polizei dürfte sie sich mindestens im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen. (ina)