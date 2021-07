Augsburg

06:45 Uhr

Drei Wochen Wartezeit für Termin in Augsburger Bürgerbüros

Plus Die Augsburger Bürgerbüros setzen vor allem auf Digitalisierung, um die Fristen zu verkürzen. Spontan-Termine werden dauerhaft nicht mehr möglich sein.

Von Stefan Krog

Die städtischen Bürgerbüros planen auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie Parteiverkehr nur nach Terminvereinbarung. In der Vor-Corona-Zeit konnten Bürger entweder einen Online-Termin vereinbaren oder auf gut Glück zu den Öffnungszeiten ins Bürgeramt an der Blauen Kappe oder in die Stadtteil-Filialen gehen, um dort zum Beispiel einen Personalausweis zu beantragen. Man habe während der Corona-Zeit, in der Terminvereinbarungen obligatorisch wurden, festgestellt, dass die Büros effektiver arbeiten, so Helmut Truschies, Leiter der Bürgerbüros.

