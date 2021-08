Drogenhilfe Schwaben feiert Jubiläum: 50 Jahre im Kampf gegen die Sucht

Aus dem Verein Drogenberatungsstelle Augsburg wurde in 50 Jahren die Drogenhilfe Schwaben mit einem Zwei-Millionen-Budget. Wie das Jubiläum gefeiert wird.

1971: Die Ostpolitik bestimmt die Schlagzeilen, Ärzte ohne Grenzen werden gegründet, Idi Amin übernimmt die Macht in Uganda. In Augsburg treffen sich im Sommer jenes Jahres engagierte Menschen, die den Verein Drogenberatungsstelle Augsburg e. V. aus der Taufe heben. Damals wurden Abhängige noch wie Aussätzige behandelt. Man machte einen Bogen um sie, Verständnis oder Hilfsangebote gab es nicht.

Die ersten Treffen fanden im Ölhöfle, einer Ruine neben dem alten Stadtbad, statt. Man wollte etwas verändern, Verständnis schaffen für eine „Seuche“, die der Bevölkerung Angst machte. Sieben Mitarbeiter kümmerten gezielt um Suchtkranke und suchten Kontakt zu Behörden wie der Polizei, der Justiz oder der Bewährungshilfe. Vieles wirkte improvisiert, Mitarbeiter, darunter Ärzte und Psychologen übernahmen auf Honorarbasis die Beratungen.

Die Drogenhilfe Schwaben hat ein Budget von zwei Millionen Euro

Heute heißt die Institution Drogenhilfe Schwaben mit einem Budget von zwei Millionen Euro, sie hat 53 Mitarbeiter, die 2500 Klienten betreuen. Seit vielen Jahren ist sie eine von vielen gemeinnützigen GmbHs der Kompassgruppe, die gehört zu Lehmbau gehört, einem der großen Dienstleister im sozialen Bereich.

Während die Gründer noch das Überangebot von Konsum, den Leistungsdruck und das Fehlen erwachsener Vorbilder beklagten und darin eine der Ursachen der Sucht sahen, ist heute die Arbeit mit Drogenabhängigen professionalisiert. Trotzdem wurden in den ersten Jahrzehnten viele Angebote bei den Geldgebern wie Bezirk, Stadt und Bayerischer Staatsregierung erkämpft, die bis heute Bestand haben - die Notschlafstelle, das Jugendcafé oder der Kontaktladen zum Beispiel. Herman Rosenkranz war eine prägende Figur dieser Zeit, er hat viele Initiativen gestartet, dafür gesorgt, dass Junkies nicht als Abschaum, sondern als Kranke gesehen werden.

Einrichtung beTreff beim Oberhauser Bahnhof hat sich schnell etabliert

Doch wie bei so vielen Vereinen, die aus engagierten Initiativen entstanden, kam irgendwann der große Knall: Im Dezember 2009 wurde der Verein aufgelöst und in eine gemeinnützige GmbH überführt und gehört seitdem zur Lehmbau-Gruppe. Danach wurde Einrichtung um Einrichtung ins Leben gerufen: Supra Mini, Prävention an Schulen ab der dritten Klasse oder FriedA, das Frühinterventionsprogramm für Kinder und Jugendliche bis 16.

Vor allem der beTreff, eine anfangs umstrittene Einrichtung beim Oberhauser Bahnhof, brachte 2018 die Arbeit der Drogenhilfe wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung. Das Projekt, so Leiter Uwe Schmidt, habe sich erfreulicherweise schnell etabliert. Doch Corona bedeutet auch für die Einrichtung und ihre Mitarbeiter eine Herausforderung. Beratungen laufen zum größten Teil digital, einige Angebote mussten ganz eingestellt werden. Es fehle der direkte Kontakt zur Szene. Auch bei den Drogentoten sieht er Grund zur Sorge. So gibt es Mitte des Jahres bereits 16 Tote, im gesamten Jahr 2020 waren es 14.

Jubiläumsfeier im Juli 2022 geplant

Eigentlich wollte die Drogenhilfe das Jubiläum mit Freunden, Geldgebern und Förderern feiern. Das ist nun für Juli 2022 angepeilt. Dafür sucht die Einrichtung noch Geschichten von Klienten oder Helfern sowie Sachspenden. Auch Kunstwerke unter dem Motto „50 Jahre Drogenhilfe – und kein Ende in Sicht“ sind gefragt, die versteigert werden.