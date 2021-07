Augsburg

vor 29 Min.

Dschungel, Strand und Action: Besucher loben den Augsburger Stadtsommer

Plus Die Stadt Augsburg hat sich einiges einfallen lassen, um die Innenstadt nach dem Lockdown attraktiv zu gestalten. Das kommt bei vielen Bürgern offenbar gut an.

Von Liliana Ludwig

"Es ist wirklich sehr angenehm hier", so Steffen Zink aus Heidelberg, der mit seiner Frau Aysin für einen Kurztrip nach Augsburg gekommen ist. Die beiden haben es sich nach einem Brunch auf einem Strandstuhl am Rathausplatz gemütlich gemacht, die Füße im Sand und Sonnenstrahlen im Gesicht, die durch die bunten Nylonlampions über ihnen hindurchblitzen. "Unsere Tochter, die hier wohnt, holt uns nachher ab und dann gehen wir noch zum Stadtmarkt und bummeln ein wenig. Heute Abend gehen wir noch schön essen in der Innenstadt", wie er weiter erzählt. Nicht nur die Aktionen wie das Kettenkarussell oder die Strandflächen seien schön, die Stadt habe auch viel Geschichte und sei nicht zu prunkvoll, wie viele andere Großstädte. "Das finde ich richtig angenehm und gemütlich", so der 55-Jährige.

