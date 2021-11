Augsburg

E-Scooter sollen nur noch in bestimmten Zonen abgestellt werden können

Nicht immer sind E-Scooter in Augsburg adäquat abgestellt und können deshalb zu Stolperfallen werden.

Plus Das Regierungsbündnis in Augsburg will das wilde Abstellen von E-Rollern begrenzen. Rechtlich gibt es dafür keine Handhabe, nur freiwillige Vereinbarungen wären ein Weg.

Von Stefan Krog

Die Stadtverwaltung soll nach dem Willen des schwarz-grünen Regierungsbündnisses Abstellzonen für E-Roller einrichten und mit den Anbietern vereinbaren, dass neben der Fußgängerzone auch in Straßen mit sehr schmalen Gehsteigen ein Abstellen von Rollern technisch unmöglich wird. Die Roller seien teils ein Hindernis für den Fußverkehr und ein Sicherheitsrisiko, wenn sie wild auf Gehsteigen abgestellt werden, so die Regierungsfraktionen in einem Antrag.

