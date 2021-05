Ehepaar beobachtet: Mann spricht Jungen an und küsst ihn

Ein Ehepaar hat im Antonsviertel eine seltsame Beobachtung gemacht und daraufhin die Polizei informiert. Doch was steckt dahinter?

Ein Ehepaar hat am Donnerstag in der Morellstraße im Antonsviertel einen ihnen unbekannten Mann beobachtet, wie dieser an der Unterführung bei der Windprechtstraße einen Jungen mit Fahrrad ansprach. Im Laufe des Gesprächs habe der Mann schließlich versucht, den Jungen zu küssen.

Dieser habe laut Zeugenaussagen dem Kuss scheinbar ausweichen wollen, wurde jedoch auf das Gesicht geküsst. Dann gingen sowohl der Mann als auch der Junge getrennte Wege. Der Junge fuhr auf dem Rad in Richtung Von-der-Tann-Straße und bog vermutlich in die Werderstraße ein. Der Mann ging in die entgegengesetzte Richtung zur Gögginger Straße.

Da dem Ehepaar der Vorfall merkwürdig vorkam, informierte es die Polizei über den Vorfall. Die Polizei bittet die beteiligten Zeugen oder Personen, die Auskunft über diese Beobachtung geben können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 zur Abklärung des Sachverhaltes zu melden. (ina)