Eifersuchtsdrama im Univiertel führt zu Auseinandersetzung mit Gabeln

Die Polizei musste ein Eifersuchtsdrama im Univiertel schlichten. Ein Mann ging mit Besteck auf seinen vermutlichen Nebenbuhler und dessen Auto los.

Mit zwei Gabeln wollte ein eifersüchtiger Mann seinem vermeintlichen Nebenbuhler zu Leibe rücken. Wie die Polizei berichtet, ging am Samstagabend gegen 23.30 Uhr ein Notruf über eine tätliche Auseinandersetzung in der Dornierstraße ein. Nachdem angeblich ein Messer mit im Spiel gewesen sein sollte, fuhren mehrere Streifenbesatzungen an.

Als diese eintrafen, trat ein 25-jähriger Mann soeben auf einen Pkw ein. Durch lautes Zurufen der Einsatzkräfte wurde er aufgefordert, sich abzulegen. Dem kam er nach, sodass er widerstandslos festgenommen werden konnte. Ein Messer wurde nicht aufgefunden, dafür allerdings zwei Gabeln. Es stellte sich heraus, dass dem Vorfall ein Eifersuchtsdrama vorausging und der 25-Jährige mit dem Besteck auf seinen mutmaßlichen Nebenbuhler losging sowie dessen Auto demolieren wollte.

Sein Gegenüber wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Am Pkw entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich, unter anderem durch zwei eingeschlagen Seitenscheiben. Nachdem sich der 25-Jährige nicht beruhigen ließ und eine erneute Eskalation zu erwarten war, musste er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Die genauen Hintergründe werden nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (att)