Ein Drogenangebot endet in einer Schlägerei

Einer jungen Frau wurden in einer Grünanlage Drogen angeboten. Danach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein angebliches Drogengeschäft war der Grund einer Schlägerei zwischen drei Personen in einer Grünanlage in der Radetzkystraße in Lechhausen. Gegen 1.20 Uhr kam Dienstagnacht ein 26-Jähriger auf eine 20-Jährige zu und bot ihr an, Drogen bei ihm zu kaufen. Das lehnte sie empört ab und wandte sich an ihre ebenfalls anwesenden Freunde. Daraufhin kam es laut Polizei zunächst zum Streit und später zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem vermeintlichen Drogenverkäufer und zwei Personen aus der Gruppe der jungen Frau im Alter von 16 und 28 Jahren.

Schlägerei in Grünanlage in Augsburg

Die Beteiligten, welche bei dem Vorfall lediglich leicht verletzt wurden, waren mit Werten zwischen ein und zwei Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme, bei welcher keine Drogen aufgefunden werden konnten, traten alle Beteiligten ihren Heimweg an. Sie müssen sich nun jeweils wegen Körperverletzung verantworten. (ziss)