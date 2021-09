Ein Kilo Marihuana und 100 Gramm Kokain bei Hotelgästen beschlagnahmt

Ein Hotelgast nahm einen auffälligen Geruch wahr und meldete das der Polizei. Die wurden in dem Hotelzimmer fündig und nahmen zwei Personen fest.

Wie die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft erst am Mittwoch mitteilt, ging am Sonntag, gegen 20 Uhr, bei der Polizei eine Mitteilung über Marihuanageruch aus einem Gästezimmer in einem Augsburger Hotel ein, den ein unbeteiligter Hotelgast wahrnahm. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte laut Polizei rund ein Kilogramm Marihuana sowie rund 100 Gramm Kokain beschlagnahmen. Es folgten die Festnahmen eines 20-jährigen sowie eines 22-jährigen Hotelgastes, welche in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln. Weitere Details können zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht genannt werden. (ziss)