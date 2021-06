Ein Mercedes ist stark beschädigt - aber wo in Augsburg geschah der Unfall?

Das Auto eines 34-Jährigen ist stark beschädigt. Wo das passiert ist, kann er aber nicht sagen - auf der A8 oder der B17. Jetzt sucht die Augsburger Polizei Zeugen.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte am Freitag gegen 16.50 Uhr einen stark beschädigten Mercedes C180 mit, welcher in die Tankstelle an der Bgm.-Ackermann-Straße eingefahren war.

Bei einer Überprüfung gab der 34-jährige Fahrer an, aufgrund regennasser Fahrbahn kurze Zeit zuvor einen Unfall verursacht zu haben. Dieser habe sich auf der B 17 ereignet. Später gab er jedoch an, die Unfallstelle sei eventuell auf der BAB A 8 zwischen Neusäß und Augsburg-West gewesen. Aufgrund des Schadens von rund 5000 Euro muss der Mercedes mit der linken Seite gegen eine Schutzplanke im Grünstreifen gefahren sein, teilt die Polizei mit. In den Felgen der linken Seite habe sich noch reichlich Erdreich befunden.

Unfall auf der A8 oder B17 in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Eine mögliche Unfallstelle sei ungefähr auf halber Strecke zwischen Holz- und Kobelweg auf der B 17: Angeblich hätte ein Arzt beim Fahrer gehalten, um seine Hilfe anzubieten. Er sei dann aber weiter gefahren, da die Insassen nicht verletzt waren.

Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, die einen entsprechenden Unfall – entweder auf der B 17 oder der Autobahn A 8 – wahrgenommen haben. Der Arzt, der anhielt und Erste Hilfe leisten wollte, soll sich ebenfalls melden: Hinweise unter Telefon 0821/323-1910. (ziss)