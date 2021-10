Augsburg

Ein großer Kran sorgte am Augsburger Moritzplatz für Aufsehen

Am Moritzplatz in Augsburg war schweres Gerät im Einsatz.

Plus In der Augsburger Innenstadt blieben am Mittwoch viele Schaulustige vor dem Modehaus Wöhrl stehen und blickten gen Himmel. Ein Kran war der Auslöser.

Viele Passanten blieben am Mittwoch vor dem Modehaus Wöhrl stehen und reckten ihre Köpfe in die Luft. Ein großer Kran transportierte schwere Teile vom und auf das Dach des Geschäfts. „Dabei handelt es sich um eine Modernisierungsmaßnahme“, informierte Geschäftsleiter Thorsten Stroot.

