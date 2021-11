Augsburg

"Ein schwerer Schritt": Schmuckladen in der Maxstraße schließt nach 20 Jahren

Plus Es ist ein Schicksalsschlag, der Karin Bauer zu diesem Schritt bewegt: Die Augsburgerin schließt ihr Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße nach fast 20 Jahren.

Von Daniela de Haen

Wenn Karin Bauer über ihre Leidenschaft, den Schmuck, spricht, strahlt sie. Sie erzählt von ihrer Vorliebe für klare Formen, schwärmt von Gold als Rohstoff und den kleineren und größeren Werkstätten, mit denen sie über all die Jahre zusammengearbeitet hat. Und von den besonderen Momenten mit ihren Kundinnen und Kunden. Viele kamen immer wieder, wurden sogar zu Freunden. Auch an diesem Nachmittag schauen einige noch einmal in dem Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße vorbei, das nun nach fast 20 Jahren schließen wird. Eine Kundin würde Karin Bauer zum Abschied am liebsten in den Arm nehmen. Sie deutet die Bewegung aus der Ferne an, wie es so mancher in Zeiten der Corona-Pandemie tut, und wünscht Bauer "von Herzen alles Gute".

