Einbrecher betätigt Feuermelder im städtischen Bürgerbüro

Beute macht der Einbrecher im Bürgerbüro in Augsburg nicht. Seine Enttäuschung darüber zeigt sich dann im Foyer des Gebäudes.

Am Sonntag um 6.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Feueralarm in das Bürgerbüro An der Blauen Kappe gerufen. Vor Ort konnte zwar kein Brand, jedoch ein eingeschlagener Feuermelder im Erdgeschoss des Bürogebäudes festgestellt werden.

Wie sich herausstellte, drang ein unbekannter Täter über ein aufgedrücktes Fenster an der Straße Altes Zeughausgäßchen in das Gebäude ein, so die Polizei. Die Fassade ist an dieser Stelle derzeit eingerüstet und mit einem Sichtschutz versehen. Aufgrund verschlossener Türen gelangte der Täter lediglich bis ins Foyer, wo er aus unbekannten Gründen die Scheibe eines Feuermelders einschlug und diesen betätigte. Zu einem Diebstahlschaden kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (möh)