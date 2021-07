Einbrecher im Hochfeld macht Schaden, aber keine Beute

Ein Einbrecher verursachte laut Polizei einen "geringen Sachschaden" in einem Mehrfamilienhausen im Hochfeld. Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Ein ungebetener Gast verursachte einen laut Polizei immerhin "geringen Sachschaden" in einem Mehrfamilienhausen im Hochfeld. Am Sonntagabend, 25. Juli, hebelte ein unbekannter Täter zwischen 20 Uhr und 23 Uhr eine Wohnungstür in der Von-Parseval-Straße (im Bereich der 40er-Hausnummern) auf und durchwühlte im Wohnbereich einige Regale.

Zu einem Diebstahlschaden kam es jedoch nicht, allerdings wurde die Wohnungstür beschädigt. Hinweise erbittet an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)