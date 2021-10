Einbrecher steigen in eine Arztpraxis in Augsburgs Innenstadt ein

Bei einem Einbruch in eine Augsburger Gemeinschaftspraxis entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 13. Oktober, gegen 20.15 Uhr, bis Sonntag, 17. Oktober, in die Räume einer Gemeinschaftspraxis in der Straße Fünftes Quergäßchen ein. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)