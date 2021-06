Einbrecher wird in Oberhausen auf frischer Tat ertappt

Erst brach er die Türverglasung einer Sozialstation in Augsburg-Oberhausen auf, dann landete ein 28-Jähriger im Polizeiarrest.

Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Neuhäuser Straße in Oberhausen bei einem Einbruch erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Anwohnerin gegen 3 Uhr nachts beobachtet, wie von einem Mann die Türverglasung der dort ansässigen Sozialstation zertrümmert wurde. Anschließend verschwand der Unbekannte im Gebäude. Die sofort alarmierten Polizeikräfte konnten den Einbrecher noch in den Räumen der Sozialstation antreffen und festnehmen.

Einbruch in Augsburg: Staatsanwaltschaft ordnete Blutentnahme an

Bei dem 28-Jährigen wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet, da er sich zum einen in einem augenscheinlich bewusstseinsveränderten Zustand befand und zum anderen ein Alkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige heute Morgen wieder aus dem Polizeiarrest entlassen. Der von ihm verursachte Schaden an der Eingangstüre beläuft sich auf rund 1000 Euro. (nist)