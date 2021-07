Augsburg

Einbruch in Lechhauser Firma

Ein unbekannte Person brach in eine Firma im Augsburger Stadtteil Lechhausen ein.

Am Wochenende brach eine unbekannte Person in eine Firma in Lechhausen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Wochenende hebelte ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstagabend, 17.30 Uhr, bis Sonntagfrüh, 8.00 Uhr, die Eingangstür einer Firma in der Toblacher Straße auf. Der Täter durchwühlte nach Mitteilung der Polizei sämtliche Büroräume und beschädigte hierzu noch weitere Türen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zu einem Diebstahlsschaden kam es nach ersten Einschätzungen nicht. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (sil) Lesen Sie dazu auch Dasing Unbekannter bricht in Dasinger Kläranlage ein

