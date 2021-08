Einbruch in die Geschäftsräume eines Vereins in Pfersee

Bargeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem gemeinnützigen Verein auf dem Dierig-Gelände in Pfersee.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Geschäftsräume eines gemeinnützigen Vereins auf dem Dierig-Gelände in der Kirchbergstraße ein. Laut Polizeibericht hebelten hierfür die Täter die Notausgangstüre auf und gelangten so in die Büroräume. Dort erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise. (ziss)